Fantacalcio? Paleari fa partire un’asta… su sé stesso

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un siparietto comico in giorni caratterizzati da pochi movimenti di mercato e dall’attesa per l’inizio della nuova stagione. I giocatori si stanno godendo le ultime settimane di vacanza prima di rigettarsi a capofitto nelle questioni di campo. In un periodo sostanzialmente piatto per il calcio giocato, c’è comunque chi come la Lega B prova a movimentare la situazione. L’account del campionato cadetto è molto attivo sui social, e con uno degli ultimi sondaggi ha colto nel segno ottenendo la risposta di Alberto. “Se potessi fare ildella serie B quale portiere sceglieresti investendo buona parte dei tuoi crediti?”. In pochi si aspettavano la risposta diretta di uno dei numeri uno della B, ma l’estremo difensore giallorosso non si è fatto pregare ribattendo ironicamente: “...