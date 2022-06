F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2022, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 24 giugno 2022) Va avanti il programma del decimo appuntamento del Mondiale di F1, il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 a Silverstone: il sabato propone le prove libere 3 e poi le qualifiche attesissime, vi proponiamo di seguito orario, diretta tv e streaming con tutte le informazioni sul canale tv. Torna la caccia alla pole, la Ferrari proverà a ottenerne un’altra cercando stavolta di portare a casa una vittoria che manca da sei uscite stagionali. Prima però le FP3 alle ore 13 italiane, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 16. La diretta tv è prevista su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e streaming su Sky Go, differita in chiaro su TV8 alle ore 18.30. ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Va avanti il programma del decimo appuntamento del Mondiale di F1, ilPremio di: ilpropone le prove libere 3 e poi leattesissime, vi proponiamo di seguitotv econ tutte le informazioni sultv. Torna la caccia alla pole, la Ferrari proverà a ottenerne un’altra cercando stavolta di portare a casa una vittoria che manca da sei uscite stagionali. Prima però le FP3 alle ore 13 italiane, mentre lescatteranno alle ore 16. Latv è prevista su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) esu Sky Go, differita in chiaro su TV8 alle ore 18.30. ...

