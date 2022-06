Da quando sono mamma non mi interessa più il sesso Né altro…

Leggi su iodonna

(Di venerdì 24 giugno 2022) Avrà risposto a questa domanda milioni di volte e per questo mi scuso. Purtroppo lei cose finché non ti capitano sulla pelle non le riconosci, non le capisci ma soprattutto non ne senti la gravità. È successo anche a me, ora tocca a me chiedere aiuto a lei. Mi chiamo Federica ho 31 anni ed un bambino di tre. Darimasta incinta non ho più rapporti sessuali. Non mino, non li cerco. Leggi anche › Psicoterapia online gratuita per le neo mamme: l’iniziativa di Serenis.it per superare i momenti più difficili Nonsazia dell’amore di mio figlio, come mi dice spesso mia sorella. Non è quello esicura, ma non saprei dire cos’è e perché. Vivo come sospesa tra mille incombenze ...