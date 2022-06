Ciclismo, Riccò prosciolto per prescrizione dopo accuse di traffico di sostanze dopanti (Di venerdì 24 giugno 2022) Riccardo Riccò è stato prosciolto, in seguito all’avvenuta prescrizione, dal Tribunale di Modena nell’ambito del processo che lo vedeva coinvolto con l’ipotesi accusatoria di somministrazione di sostanze dopanti e detenzione di stupefacenti. L’inchiesta era nata nel 2014, e aveva visto il coinvolgimento l’ex ciclista in quanto tirato in ballo in alcune intercettazioni telefoniche per un traffico di sostanze dopanti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Riccardoè stato, in seguito all’avvenuta, dal Tribunale di Modena nell’ambito del processo che lo vedeva coinvolto con l’ipotesi accusatoria di somministrazione die detenzione di stupefacenti. L’inchiesta era nata nel 2014, e aveva visto il coinvolgimento l’ex ciclista in quanto tirato in ballo in alcune intercettazioni telefoniche per undi. SportFace.

