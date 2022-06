Chiellini sicuro: "L'Inter era più forte del Milan" (Di venerdì 24 giugno 2022) Milan e Inter si sono giocate lo scudetto fino all'ultima giornata e, secondo Giorgio Chiellini , alla fine non ha vinto la più forte. Il difensore centrale che ha appena lasciato la Juve per andare a ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 giugno 2022)si sono giocate lo scudetto fino all'ultima giornata e, secondo Giorgio, alla fine non ha vinto la più. Il difensore centrale che ha appena lasciato la Juve per andare a ...

Pubblicità

Rrahmanerica : @Rioda__ Ad oggi la Juve ha perso Dybala e Chiellini e non ha preso nessuno. Poi che Pogba arriverà di sicuro e far… - Up_78erailmio : @Collimasoni È andato via Chiellini, quindi anche considerando che De Ligt resti serve comunque un altro centrale,… - TheMascs : Quindi al 24 giugno la Juve si trova ad aver sfanculato Dybala a 0, il ritiro di Chiellini, Morata tornato a Madrid… - DigitalixMx : RT @Plinho82: @Fedros98 questa è la fotografia a meno di 2 settimane dal ritiro! dovremmo cambiarne in tutto 10/12 x tornare competitivi, c… - Plinho82 : @Fedros98 questa è la fotografia a meno di 2 settimane dal ritiro! dovremmo cambiarne in tutto 10/12 x tornare comp… -