Pubblicità

sportface2016 : #Chiellini: '#Inter più forte del #Milan' - 12__Justin : RT @InterHubOff: ?? Chiellini: 'L'Inter era più forte del Milan. Detto questo, se non avessimo perso a Torino lo scontro diretto contro i ne… - MilanPress_it : Chiellini ribadisce: “L’Inter è più forte del Milan. Noi potevamo giocarcela” - RB18991 : Un chiacchierone con zero champions... - ducciosiena : RT @PianetaMilan: #Chiellini: “L’#Inter è più forte del #Milan. Noi potevamo giocarcela” #ACMilan #SempreMilan -

... i bianconeri perderebbero un'altra colonna della difesa dopo l'addio di capitan, andato ... In Serie A, senza escludere a priori dei possibili derby d'Italia con l'per uno tra il ...: "L'l'anno scorso era più forte del Milan". Le dichiarazioni dell'ex capitano della Juventus n un'intervista a DAZN, l'ex capitano bianconero Giorgioha ripercorso i momenti ...Giorgio Chiellini, intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare lo scorso campionato: "Penso che l'Inter sia più forte del Milan. Aveva una base di lavoro da Conte, ma Milan e Napoli potevano darle ...In caso di divorzio con il classe 1999 ex Ajax, i bianconeri perderebbero un'altra colonna della difesa dopo l'addio di capitan Chiellini, andato a Los Angeles ... a priori dei possibili derby ...