Calendario Europei calcio femminile 2022: orari, date, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia (Di venerdì 24 giugno 2022) Il conto alla rovescia prosegue per la Nazionale italiana di calcio femminile in vista degli Europei 2022 in Inghilterra, previsti dal 6 al 31 luglio. Le azzurre inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda, si giocheranno i due posti per accedere alla fase a eliminazione diretta e, appare chiaro, che la corsa delle ragazze nostrane sarà per lo più sulle belghe e sulle islandesi, considerando la compagine transalpina a un livello decisamente superiore. L’esordio sarà il 10 luglio a Rotherham contro la compagine transalpina e la condizione psicofisica dovrà essere ideale per assorbire il colpo. Le ragazze allenate da Milena Bertolini hanno grandi motivazioni, consapevoli di aver compiuto dei grandi progressi nelle ultime stagioni con l’attuale CT, in un percorso che ha avuto nei Mondiali 2019 una tappa molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Il conto alla rovescia prosegue per la Nazionale italiana diin vista degliin Inghilterra, previsti dal 6 al 31 luglio. Le azzurre inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda, si giocheranno i due posti per accedere alla fase a eliminazione diretta e, appare chiaro, che la corsa delle ragazze nostrane sarà per lo più sulle belghe e sulle islandesi, considerando la compagine transalpina a un livello decisamente superiore. L’esordio sarà il 10 luglio a Rotherham contro la compagine transalpina e la condizione psicofisica dovrà essere ideale per assorbire il colpo. Le ragazze allenate da Milena Bertolini hanno grandi motivazioni, consapevoli di aver compiuto dei grandi progressi nelle ultime stagioni con l’attuale CT, in un percorso che ha avuto nei Mondiali 2019 una tappa molto ...

