Biathlon | Lukas Hofer si è operato alla spalla | 10 giorni di stop

sportface2016 : #Biathlon, #Hofer si è operato alla spalla: 10 giorni di stop - neveitaliasport : RT @neveitalia: Lukas Hofer si è operato alla spalla destra: stop di 10 giorni, poi la ripresa della preparazione #biathlon #24Giugno https… - neveitalia : Lukas Hofer si è operato alla spalla destra: stop di 10 giorni, poi la ripresa della preparazione #biathlon… - FondoItalia : Biathlon - Operazione alla spalla destra per Lukas Hofer: si ferma dieci giorni - FondoItalia : Biathlon - Lukas Hofer sulle decisioni IBU: 'D'accordo su premi e cancellazione scarti, ma sui Mondiali ...' -

Queste sono le parole dell'italianoHofer , in conclusione del ritiro svedese di Oestersund , nel contesto del lavoro di gruppo insieme alla squadra di Coppa del Mondo didel posto; ...Al via il primo periodo di allenamento diHofer con la squadra di Coppa del Mondo didella Svezia, in virtù dell'accordo raggiunto fra la Federazione Italiana e quella svedese: parte da Oestersund, dove sarà al lavoro fino a ... Biathlon - Lukas Hofer sulle decisioni IBU: "D'accordo su premi e cancellazione scarti, ma sui Mondiali ..." Lukas Hofer si è operato. Rientrato in Italia dal raduno svolto con la squadra svedese a Oestersund, il 33enne si è sottoposto presso la Schulthess Klinik di Zurigo ad un intervento di acromion-plasti ...Lasse Ottesen, direttore di gara della combinata nordica presso la FIS (Federazione Internazionale di Sci), ha fatto sapere che la disciplina rischia di perdere il posto alle Olimpiadi se le donne non ...