Ballottaggi | l’appello di Meloni | Salvini e Berlusconi | “Votate per noi | bastano 5 minuti” video

Un appello agli astensionisti. Perché vadano alle urne per i Ballottaggi e non perdano l'occasione di decidere direttamente il sindaco e il futuro delle loro città. A questi cittadini Giorgia Meloni ha rivolto un appello video a tre voci. Insieme agli altri leader del centrodestra, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Che si susseguono davanti alla videocamera. video di Meloni: Andate alle urne, non rinunciate "Andate a votare, non vi voltate dall'altra parte. Non datela vinta a chi spera che andiate al mare. Senza passare cinque minuti dal seggio elettorale a definire il vostro futuro per i prossimi cinque anni". Così la leader di Fratelli d'Italia che poi illustra le 'modalità' di voto. "Sulla scheda nelle città al voto troverete due ...

