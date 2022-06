Assegnazioni provvisorie 2022/23, requisiti per altre classi di concorso o tipologie di posto. Su sostegno anche senza titolo (Di venerdì 24 giugno 2022) Si può chiedere assegnazione provvisoria per un posto/classe di concorso diversi da quello di titolarità? Quali eventuali requisiti sono richiesti? E' possibile l'assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo di specializzazione? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 giugno 2022) Si può chiedere assegnazione provvisoria per un/classe didiversi da quello di titolarità? Quali eventualisono richiesti? E' possibile l'assegnazione provvisoria sudi specializzazione? L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie 2022/23, requisiti per altre classi di concorso o tipologie di posto. Su sostegno anche se… - MarioDiLella : RT @cislscuola: Assegnazioni provvisorie, se ne parla in diretta su Orizzonte Scuola oggi 24 giugno alle 15 @CislNazionale @MIsocialTW @Tec… - cislscuola : Assegnazioni provvisorie, se ne parla in diretta su Orizzonte Scuola oggi 24 giugno alle 15 @CislNazionale… - zazoomblog : Assegnazioni provvisorie in quali casi è possibile avere uno spezzone [VIDEO] - #Assegnazioni #provvisorie #quali - orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie, in quali casi è possibile avere uno spezzone [VIDEO] -