Apprendimento e socialità | al termine i progetti PON dell' IC ' F Torre' di Benevento

(Di venerdì 24 giugno 2022) ... in tutti i laboratori si è potenziato un percorso diinduttivo, partendo dal contesto quotidiano per arrivare alla generalizzazione e ad un moo matematico. Con i moduli Robotik e ...

Pubblicità

MonrealeNews : -

NTR24

Nello specifico, l'Istituto ha ottenuto un consistente finanziamento europeo per la realizzazione di ben due progetti: "Progetti di" 10.1.1A - FSEPON - CA - 2021 - 616 "E...... per i quali l'esperienza didi una lingua spesso è vissuto come una limitazione ... crea rete e amicizie, è un motivo di sanadi cui in questi anni più volte sono stata ... IC Federico Torre, cala il sipario sui Pon per l'apprendimento e la socialità