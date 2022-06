Travolta mentre attraversa la strada sulla Tiburtina: 40enne in codice rosso (Di giovedì 23 giugno 2022) Attimi di paura oggi sulla Tiburtina a seguito di terribile incidente stradale. Qui una donna è stata investita da un’auto. Le sue condizioni sono apparse subito serie ed infatti è stato reso necessario il trasporto all’ospedale di Roma Umberto I. Leggi anche: Prima ruba l’auto, poi il folle inseguimento e l’incidente: aperta la caccia al ladro Investimento in via Tiburtina: i fatti L’investimento è avvenuto a Setteville, nel comune di Guidonia, intorno alle 7.30 di oggi, 23 giugno. Ad investire la donna, all‘intersezione tra via Tiburtina e via Giacomo Leopardi, un uomo di 35 anni di Tivoli a bordo di una Fiat 600. Il conducente è stato poi sottoposto a gli esami tossicologici e Stando alle prime ricostruzioni, la donna stava attraversando sul lato della Tiburtina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022) Attimi di paura oggia seguito di terribile incidentele. Qui una donna è stata investita da un’auto. Le sue condizioni sono apparse subito serie ed infatti è stato reso necessario il trasporto all’ospedale di Roma Umberto I. Leggi anche: Prima ruba l’auto, poi il folle inseguimento e l’incidente: aperta la caccia al ladro Investimento in via: i fatti L’investimento è avvenuto a Setteville, nel comune di Guidonia, intorno alle 7.30 di oggi, 23 giugno. Ad investire la donna, all‘intersezione tra viae via Giacomo Leopardi, un uomo di 35 anni di Tivoli a bordo di una Fiat 600. Il conducente è stato poi sottoposto a gli esami tossicologici e Stando alle prime ricostruzioni, la donna stavando sul lato della...

