“Sta con quella di Temptation Island”. Nicolò Zaniolo, che gossip: c’è lei dopo Chiara Nasti (Di giovedì 23 giugno 2022) Nicolò Zaniolo e Antonella Fiordelisi stanno insieme. Questo è il leitmotiv di giornata. Il numero 22 della Roma, fresco vincitore della Conference League, è il giocatore più conteso in questa sessione di mercato estiva. Rinnovo con i giallorossi in standby in attesa della chiamata dal Milan o dalla Juventus. Nel frattempo però si sta gustando le sue meritatissime vacanze riscoprendo l’amore. Nicolò Zaniolo e Antonella Fioredelisi stanno insieme? La ricostruzione Nicolò Zaniolo e Antonella Fiordelisi sono i protagonisti del rumors che si sarebbe diffuso in queste ore. A quanto pare il fenomeno della Roma, la cui ultima relazione ufficiale è stata con Chiara Nasti, sembra essersi lasciato catturare dalla bellezza e sensualità dell’ex tentatrice di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022)e Antonella Fiordelisi stanno insieme. Questo è il leitmotiv di giornata. Il numero 22 della Roma, fresco vincitore della Conference League, è il giocatore più conteso in questa sessione di mercato estiva. Rinnovo con i giallorossi in standby in attesa della chiamata dal Milan o dalla Juventus. Nel frattempo però si sta gustando le sue meritatissime vacanze riscoprendo l’amore.e Antonella Fioredelisi stanno insieme? La ricostruzionee Antonella Fiordelisi sono i protagonisti del rumors che si sarebbe diffuso in queste ore. A quanto pare il fenomeno della Roma, la cui ultima relazione ufficiale è stata con, sembra essersi lasciato catturare dalla bellezza e sensualità dell’ex tentatrice di ...

ItaliaViva : La fine del #M5S è un qualcosa che è iniziato con la fine del governo #Conte. Capisco che qualcuno in questo moment… - giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - Agenzia_Ansa : Twitter si sta preparando a lanciare una nuova funzionalità chiamata 'Notes', che darebbe il via alla possibilità d… - Marteensis : RT @greenvntae: OKAY quindi domani uscirà la collaborazione di jungkook bellissimo come non mai e oggi, è stato ufficialmente confermato ch… - KateSteele89 : RT @umbaciodelivery: Antonello Venditti che conta i guadagni che sta facendo con notte prima degli esami stanotte -