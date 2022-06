Sicilia, Musumeci: pronto a passo di lato se c’è nome condiviso (Di giovedì 23 giugno 2022) Non mi ricandido alla presidenza della Regione. Anzi no. Tutto dipenderà se il centrodestra saprà trovare un nome condiviso. Il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha scelto la sala Alessi di Palazzo d'Orleans a Palermo per fare il punto sul nodo della sua corsa al secondo mandato, ipotesi osteggiata da una parte del centrodestra guidata dal presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. "Io sono un presidente scomodo in una terra che finge di voler cambiare - ha detto -. Però credo ancora nel primato della politica e nel valore dell'unità di una colazione, quella di centrodestra. Ho detto alla mia leader Giorgia Meloni che ringrazio per la perseveranza, la tenacia e la passione con cui ha difeso il diritto della mia ricandidatura e che se al tavolo nazionale il mio nome dovesse risultare divisivo sono ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 giugno 2022) Non mi ricandido alla presidenza della Regione. Anzi no. Tutto dipenderà se il centrodestra saprà trovare un. Il governatore dellaNelloha scelto la sala Alessi di Palazzo d'Orleans a Palermo per fare il punto sul nodo della sua corsa al secondo mandato, ipotesi osteggiata da una parte del centrodestra guidata dal presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. "Io sono un presidente scomodo in una terra che finge di voler cambiare - ha detto -. Però credo ancora nel primato della politica e nel valore dell'unità di una colazione, quella di centrodestra. Ho detto alla mia leader Giorgia Meloni che ringrazio per la perseveranza, la tenacia e la passione con cui ha difeso il diritto della mia ricandidatura e che se al tavolo nazionale il miodovesse risultare divisivo sono ...

