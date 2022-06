Salvo Noè | come costruire città più felici con mattoni di gentilezza

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 23 giugno 2022) Lasciarsi alle spalle i giudizi tossici. Considerare che nessuno di noi è mai sbagliato e che le parole che scegliamo possono essere piume o macigni. Lo psicologo e psicoterapeuta propone una via morbida per realizzare una collettività libera dal linguaggio violento e dalla sofferenza che genera. L’incontro del festival Le Primavere di Como in onda su Bergamo TV domenica 26 giugno alle 15