Roma, pedofilo adesca una 12enne sui social e stringe un patto: ”5 euro a foto” (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma. I gesti ammiccanti, le pose e le movenze costruite, come se qualcuno le stesse suggerendo di fatto quali atteggiamenti assumere per le istantanee, prima di scattare quelle fotografie. Parliamo delle fotografie di una 12enne della Capitale, che lei stessa realizzava, ma non si trattava né di lavoro, né di vanità, né di social. La piccola scattava quelle fotografie con il proprio cellulare e poi le mandava a un uomo di 29 anni, Cristiano R., ora accusato di pornografia minorile, adescamento di minori e detenzione di materiale pedopornografico. adescata sui sociali da un ragazzo più grande L’uomo incriminato, stando alle indagini, le avrebbe scritto per la prima volta nel 2017, trovandola attraverso i social network ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022). I gesti ammiccanti, le pose e le movenze costruite, come se qualcuno le stesse suggerendo di fatto quali atteggiamenti assumere per le istantanee, prima di scattare quellegrafie. Parliamo dellegrafie di unadella Capitale, che lei stessa realizzava, ma non si trattava né di lavoro, né di vanità, né di. La piccola scattava quellegrafie con il proprio cellulare e poi le mandava a un uomo di 29 anni, Cristiano R., ora accusato di pornografia minorile,mento di minori e detenzione di materiale pedopornografico.ta suii da un ragazzo più grande L’uomo incriminato, stando alle indagini, le avrebbe scritto per la prima volta nel 2017, trovandola attraverso inetwork ...

CorriereCitta : Roma, pedofilo adesca una 12enne sui social e stringe un patto: ”5 euro a foto” - StevieB03233280 : @GiorgioSnaider8 @RealGossipland Non mi interessa niente degli usi e costumi dell'antica Roma. Io SO per esperienza… - rep_roma : 'Sei bellissima, voglio conoscerti', maestro pedofilo ruba l'indentità a un 17enne e adesca le ragazzine sulle chat… - Terzobinarioit : Insegnante pedofilo 50enne arrestato dalla Polizia: si nascondeva a Roma - CorriereCitta : Arrestato insegnante di 50 anni a Roma: si modificava il viso con un’app e faceva videochiamate hard con 12enni -