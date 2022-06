Roma, incontro tra Pinto e gli agenti di Calafiori: i dettagli (Di giovedì 23 giugno 2022) Tiago Pinto e gli agenti di Calafiori stanno parlando per capire il futuro dell’esterno della Roma reduce da un prestito al Genoa La Roma e Tiago Pinto stanno incontrando gli agenti di Calafiori per parlare del futuro del terzino. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore rinnoverà con il club e poi verrà mandato in prestito. Al momento la Salernitana in pole sul Basilea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tiagoe glidistanno parlando per capire il futuro dell’esterno dellareduce da un prestito al Genoa Lae Tiagostanno incontrando glidiper parlare del futuro del terzino. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore rinnoverà con il club e poi verrà mandato in prestito. Al momento la Salernitana in pole sul Basilea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

