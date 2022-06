Rai 2 | a chi affidano quattro programmi | il volto del nuovo zar a Viale Mazzini

(Di giovedì 23 giugno 2022) È tutto pronto per ildebutto di Stefano De Martino. Il 30 giugno esordirà nelprogramma musicale di Rai 2 Tim Summer Hits che terrà compagnia agli italiani tutta l'estate a suon di tormentoni e successi musicali. Oltre al conduttore napoletano anche Andrea Delogu sarà al timone di questo programma. È stato proprio durante la conferenza stampa di presentazione che il direttore dell'intrattenimento Rai, Stefano Coletta ha comunicato la novella non risparmiando sentiti elogi per l'ex ballerino di Amici. "Ilidentificativo di Rai 2", queste le parole di Coletta che ha anticipato di avere in serbo per lui diversi progetti oltre a Tim Summer Hits. Secondo quanto ha riportato Giuseppe Candela su Dagospia a settembre arriverà anche la messa in onda di unshow in arrivo dagli Stati Uniti. ...

