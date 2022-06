Questo Vittorio Brumotti? No, ecco il suo volto oggi: un sospetto pazzesco | Guarda (Di giovedì 23 giugno 2022) Qualcosa non torna in Vittorio Brumotti: a sollevare i dubbi il suo "nuovo" volto. Sono molti i telespettatori che hanno notato un notevole cambiamento nel viso dell'inviato di Striscia la Notizia oggi al timone di Paperissima Sprint. Tra questi l'attentissimo Ivan Rota. È lui, nella rubrica "Pillole di Gossip" e sulle colonne di Dagospia, ad avanzare un'ipotesi: "Brumotti appare alquanto cambiato in viso. In molti si chiedono se abbia ricorso alla chirurgia estetica. Se confrontate le foto di pochi anni fa con quelle di oggi potete darvi una risposta". Un sospetto che sembra avere un fondamento. Guardando le immagini del passato, si vede un naso abbastanza importante se confrontato a quello alla francese che il biker vanta adesso. Che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Qualcosa non torna in: a sollevare i dubbi il suo "nuovo". Sono molti i telespettatori che hanno notato un notevole cambiamento nel viso dell'inviato di Striscia la Notiziaal timone di Paperissima Sprint. Tra questi l'attentissimo Ivan Rota. È lui, nella rubrica "Pillole di Gossip" e sulle colonne di Dagospia, ad avanzare un'ipotesi: "appare alquanto cambiato in viso. In molti si chiedono se abbia ricorso alla chirurgia estetica. Se confrontate le foto di pochi anni fa con quelle dipotete darvi una risposta". Unche sembra avere un fondamento.ndo le immagini del passato, si vede un naso abbastanza importante se confrontato a quello alla francese che il biker vanta adesso. Che ...

