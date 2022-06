Pd: Marcucci, 'alleanza con agenda Draghi, Conte decida che vuol fare' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Un'alleanza convintamente riformista a favore dell'Italia che non usi lo spauracchio della Meloni. Per questo serve ripartire dal Centro, e serve farlo subito. Letta parli con Calenda, Renzi, Emma Bonino, Luigi di Maio, gli ecologisti, i civici, i segmenti liberali di Forza Italia. Abbiamo bisogno di loro per costruire quel progetto riformista che ci deve vedere impegnati nei prossimi 5 anni”. Così il senatore Pd Andrea Marcucci su Globalist. “Le posizioni di Giuseppe Conte (non è bastato il Quirinale?) ci consigliano grande cautela, il ciclo del M5S sembra essere in forte crisi, per usare un eufemismo. Dico al leader 5 stelle, decidi cosa vuoi fare, uno schieramento alla Melenchon può essere un'idea persino nobile, ma non è quello che serve all'Italia”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Un'convintamente riformista a favore dell'Italia che non usi lo spauracchio della Meloni. Per questo serve ripartire dal Centro, e serve farlo subito. Letta parli con Calenda, Renzi, Emma Bonino, Luigi di Maio, gli ecologisti, i civici, i segmenti liberali di Forza Italia. Abbiamo bisogno di loro per costruire quel progetto riformista che ci deve vedere impegnati nei prossimi 5 anni”. Così il senatore Pd Andreasu Globalist. “Le posizioni di Giuseppe(non è bastato il Quirinale?) ci consigliano grande cautela, il ciclo del M5S sembra essere in forte crisi, per usare un eufemismo. Dico al leader 5 stelle, decidi cosa vuoi, uno schieramento alla Melenchon può essere un'idea persino nobile, ma non è quello che serve all'Italia”.

