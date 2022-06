Nuoto sincronizzato, Mondiali Budapest 2022: azzurre seconde nell’eliminatoria dell’highlight (Di giovedì 23 giugno 2022) Resta l’Ucraina al comando nell’eliminatoria dell’highlight di Nuoto sincronizzato. Rispetto a Gwangju, ci sono solo le gemelle Maryna e Sofia Aleksiva più Veronika Hryshko tra le ‘vecchie’ per un primato con 94.2333 (28.1, 37.7333 e 28.4). Tre novità nella squadra azzurra: Iacoacci, Murru e Zunino in sostituzione di Callegari, Deidda e Pezone. Le azzurre seguono al secondo posto con 91.6667 (27.5 per l’esecuzione, 36.6667 per l’impressione e 27.5 pe le difficoltà). La Spagna totalizza 91.3667, mentre Grecia e Canada collezionano rispettivamente 87.6000 e 85.1000 punti. L’Italia ripropone Highlight Flags of Our Fathers di Rise of Evil del compositore e orchestratore romano Antongiulio Frulio, che ha curato anche le musiche della squadra. La coreografia è del direttore tecnico Patrizia Giallombardo e ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Resta l’Ucraina al comandodi. Rispetto a Gwangju, ci sono solo le gemelle Maryna e Sofia Aleksiva più Veronika Hryshko tra le ‘vecchie’ per un primato con 94.2333 (28.1, 37.7333 e 28.4). Tre novità nella squadra azzurra: Iacoacci, Murru e Zunino in sostituzione di Callegari, Deidda e Pezone. Leseguono al secondo posto con 91.6667 (27.5 per l’esecuzione, 36.6667 per l’impressione e 27.5 pe le difficoltà). La Spagna totalizza 91.3667, mentre Grecia e Canada collezionano rispettivamente 87.6000 e 85.1000 punti. L’Italia ripropone Highlight Flags of Our Fathers di Rise of Evil del compositore e orchestratore romano Antongiulio Frulio, che ha curato anche le musiche della squadra. La coreografia è del direttore tecnico Patrizia Giallombardo e ...

