Monza-Pinamonti: sta succedendo in queste ore! (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Monza fa sul serio per Andrea Pinamonti. È lui l’obiettivo numero uno per l’attacco del club che affronterà la prima e storica stagione in Serie A. A riportare l’indiscrezione è Gianluca Di Marzio. Monza Pinamonti Inter Nel pomeriggio di giovedì, l’ad Adriano Galliani è stato in sede dell’Inter per incontrare i dirigenti nerazzurri per discutere proprio dell’attaccante italiano classe 1999. La richiesta dell’Inter è di 20 milioni di euro. Andrea Pinamonti nella scorsa stagione in Serie A con la maglia dell’Empoli ha registrato ben 36 presenze, mettendo a referto 13 gol e 2 assist. Potrebbe essere, dunque, l’attaccante giusto al servizio di Giovanni Stroppa, per un Monza che cercherà di fare bella figura in quella che sarà la sua prima stagione nel massimo campionato ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilfa sul serio per Andrea. È lui l’obiettivo numero uno per l’attacco del club che affronterà la prima e storica stagione in Serie A. A riportare l’indiscrezione è Gianluca Di Marzio.Inter Nel pomeriggio di giovedì, l’ad Adriano Galliani è stato in sede dell’Inter per incontrare i dirigenti nerazzurri per discutere proprio dell’attaccante italiano classe 1999. La richiesta dell’Inter è di 20 milioni di euro. Andreanella scorsa stagione in Serie A con la maglia dell’Empoli ha registrato ben 36 presenze, mettendo a referto 13 gol e 2 assist. Potrebbe essere, dunque, l’attaccante giusto al servizio di Giovanni Stroppa, per unche cercherà di fare bella figura in quella che sarà la sua prima stagione nel massimo campionato ...

DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Adriano #Galliani nella sede dell’@Inter per trattare #Pinamonti - FcInterNewsit : ?? Galliani in sede nerazzurra: incontro tra Inter e Monza per Pirola e Pinamonti ???? - DiMarzio : . @ACMonza, contatti con il @realmadrid per #BorjaMayoral: le ultime sul mercato - mr_kubra : RT @FcInterNewsit: ?? Galliani in sede nerazzurra: incontro tra Inter e Monza per Pirola e Pinamonti ???? - DaniloBatresi : RT @marifcinter: Accordo di massima #Inter-#Monza per #Pinamonti. Galliani vorrebbe chiudere domani. Ma su Pinamonti ci sono anche Fiorenti… -