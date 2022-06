Monza, Berlusconi: «Vogliamo essere protagonisti in Serie A» (Di giovedì 23 giugno 2022) Le parole di Silvio Berlusconi che da la carica per la prossima stagione del Monza, la prima dei lombardi in Serie A Il presidente del Monza Silvio Berlusconi, durante un comizio elettorale nella città brianzola, si è espresso sulle aspettative future con il proprio club. Di seguito le sue parole. «Con il Monza spero di essere un protagonista della Serie A, magari non già al primo anno, perché questa città se lo merita perché è una città sportiva. Anche perché ha il più antico autodromo d’Italia e due squadre di pallavolo in Serie A». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Le parole di Silvioche da la carica per la prossima stagione del, la prima dei lombardi inA Il presidente delSilvio, durante un comizio elettorale nella città brianzola, si è espresso sulle aspettative future con il proprio club. Di seguito le sue parole. «Con ilspero diun protagonista dellaA, magari non già al primo anno, perché questa città se lo merita perché è una città sportiva. Anche perché ha il più antico autodromo d’Italia e due squadre di pallavolo inA». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

SkyTG24 : Berlusconi: 'Torno in campo, tra 8 mesi Forza Italia sopra il 20%' - LiciaRonzulli : RT @FiGCampania: Il Pres. @berlusconi oggi a #Monza per sostenere il bravissimo Dario Allevi al ballottaggio di domenica. Come sempre bagno… - sportli26181512 : Monza, Berlusconi: 'Promozione meritata, ora la città ha una squadra all'altezza del suo prestigio': Il tifoso nume… - forza_italia : RT @berlusconi: Grazie Monza per il calore: sono sicuro che Forza Italia tra otto mesi, quando ci saranno le nuove elezioni, sarà sopra il… - leggoit : Berlusconi: «Con il Monza sarò ancora protagonista in serie A» -