Margherita muore e per Fabio il dolore è insopportabile: un malore fatale dopo l'ultimo addio (Di giovedì 23 giugno 2022) La perdita della sua amata Margherita era un dolore troppo forte da sopportare. Fabio Pareti l'ha raggiunta appena quattro giorni dopo. Il 17 giugno, a seguito di una lunga malattia, si è spenta Margherita Iannili. La donna aveva 46anni e da diverso tempo stava con Fabio Pareti, di anni 56. Di ritorno dalla cremazione del L'articolo proviene da Leggilo.org.

Corriere : Argentario, la storia di Fabio e Margherita: lui muore subito dopo la cremazione della moglie - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Un ciclista è morto a Torino in uno scontro con una volante della polizia. L'incidente è avvenuto in corso Regina Margher… - Namozne : RT @cronaca_di_ieri: 22/06/22 MONTE ARGENTARIO - Muore per un malore a 56 anni quattro giorni dopo la compagna: Fabio Pareti non ha retto… - andreastoolbox : La tragica storia di Fabio e Margherita: non regge al dolore e muore quattro giorni dopo la compagna - YouTube - daniele19921 : RT @cronaca_di_ieri: 22/06/22 MONTE ARGENTARIO - Muore per un malore a 56 anni quattro giorni dopo la compagna: Fabio Pareti non ha retto… -