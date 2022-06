L'acqua già scarseggia, vertice tra i sei gestori: 'Situazione difficile, peggio degli altri anni' (Di giovedì 23 giugno 2022) MACERATA - Caldo torrido, piogge assenti: l'acqua inizia a scarseggiare. La corsa ai ripari che solitamente viene messa in atto dall'Aato 3 di Macerata, in collaborazione con i Comuni della provincia, ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 giugno 2022) MACERATA - Caldo torrido, piogge assenti: l'inizia are. La corsa ai ripari che solitamente viene messa in atto dall'Aato 3 di Macerata, in collaborazione con i Comuni della provincia, ...

SPY FINANZA/ La 'minaccia' spagnola (e italiana) per Germania, Austria e Olanda ...di rubinetti chiusi per preservare l'acqua. E signori, a meno di cambiamenti della geografia avvenuti nottetempo, la penisola iberica non può contare sulle Alpi, a differenza del Nord Italia già a ... corriereadriatico.it