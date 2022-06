Juventus | Higuain | “I bianconeri i più esigenti sul mio peso | per fortuna poi facevo trenta gol a stagione”

(Di giovedì 23 giugno 2022) L’attaccante argentino Gonzalo, intervistato da TyC Sports, ha parlato della sua esperienza juventina e di alcune tematiche legate alla stretta attualità calcistica. In primo luogo la punta ha sottolineato come laprestasse molta attenzione alla sua forma fisica: “Ierano moltosul, mi facevano anche della foto ogni anno. Alla fine però mi piacevo, anche perchè poi segnavo 30 reti a”. Passando poi a tematiche più attuali, Higuian si è espresso su Leo Messi e Julian Alvarez, grande talento del calcio argentino. Sulla stella del PSG e sul giovane calciatore argentino, l’attaccante argentino ha dichiarato: ” Se devo scegliere preferisco Leo, mentre Alvarez l’ho scoperto io. Sono felice stia facendo bene”. Una battuta poi sui tecnici ...

