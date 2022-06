Gemelli (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle prossime settimane avrai più bisogno del solito del contatto umano. Per la tua salute mentale, fisica e spirituale la tua pelle dovrà stare a contatto con quella di persone che ti vogliono bene e che desiderano starti vicino. Il blogger... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle prossime settimane avrai più bisogno del solito del contatto umano. Per la tua salute mentale, fisica e spirituale la tua pelle dovrà stare a contatto con quella di persone che ti vogliono bene e che desiderano starti vicino. Il blogger... Leggi

