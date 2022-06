Fico interrompe Draghi in Aula perché Sensi (Pd) batte la mani sul tavolo. E Di Maio: “Vabbè, dai” – Video (Di giovedì 23 giugno 2022) Mario Draghi stava parlando alla Camera, in vista del Consiglio europeo, quando a un certo punto Roberto Fico lo ha interrotto per richiamare Filippo Sensi. Il deputato del Pd, in segno di approvazione nei confronti del presidente del Consiglio, anziché applaudire stava battendo i pugni sul tavolo. Subito dopo il richiamo, Luigi Di Maio, seduto accanto a Draghi, ha commentato ironicamente: “Vabbè, dai”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Mariostava parlando alla Camera, in vista del Consiglio europeo, quando a un certo punto Robertolo ha interrotto per richiamare Filippo. Il deputato del Pd, in segno di approvazione nei confronti del presidente del Consiglio, anziché applaudire stavando i pugni sul. Subito dopo il richiamo, Luigi Di, seduto accanto a, ha commentato ironicamente: “, dai”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

