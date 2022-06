Pubblicità

AndreaLompio53 : Nell'agenda dei soldati russi, che stanno combattendo la guerra in Ucraina, c'è un piano per stuprare, castrare e u… - StigmabaseF : Soldati russi violentano e castrano omosessuali ucraini, la comunità LGBTQ - Il Mattino: Nell'agenda dei soldati ru… -

ilGiornale.it

Nell'agenda dei che stanno combattendo la guerra in c'è un piano pergli uomini . 'Da quello che ho visto - ha dichiarato l'ufficiale ucraino della Difesa territoriale della città di Sumy, Peg Leg - c'è un'agenda anti - gay. La definirei quasi una ...... se il video è suo e Biscardi non vi compare, perché avrebbero dovutolui e non il ... Questi martìri costruiti a tavolino altro non fanno chela vera resistenza. Ma chi era Domenico ... "Castrare e uccidere i gay": le accuse choc ai soldati di Putin Ebbene, il suo racconto è agghiacciante. "Da quello che ho visto, c'è una vile agenda anti-gay incluso un piano per castrare e ucciderli". "Peggio di quanto immaginiate" Accuse gravissime agli uomini ...Nell'agenda dei soldati russi che stanno combattendo la guerra in Ucraina c'è un piano per castrare e uccidere gli uomini gay. «Da quello che ho visto - ...