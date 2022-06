Calcio: Alessandria iscritta in C ma giocatori tutti liberi (Di giovedì 23 giugno 2022) L'Alessandria Calcio si è iscritta alla serie C di Calcio, ma lascia liberi tutti i giocatoti sotto contratto. Lo ha comunicato oggi il presidente Luca Di Masi, che ribadisce l'intenzione di vendere ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) L'si èalla serie C di, ma lasciai giocatoti sotto contratto. Lo ha comunicato oggi il presidente Luca Di Masi, che ribadisce l'intenzione di vendere ...

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - L'Alessandria si iscrive al campionato, ma i giocatori saranno tutti svincolati - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - L'Alessandria si iscrive al campionato, ma i giocatori saranno tutti svincolati - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE C - L'Alessandria si iscrive al campionato, ma i giocatori saranno tutti svincolati - napolimagazine : SERIE C - L'Alessandria si iscrive al campionato, ma i giocatori saranno tutti svincolati - apetrazzuolo : SERIE C - L'Alessandria si iscrive al campionato, ma i giocatori saranno tutti svincolati -