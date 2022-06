Bayern Monaco | media inglesi | compagni infastiditi dal comportamento di Lewandowski

(Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo quanto riferisce The Athletic dall’Inghilterra, in casalo spogliatoio, dunque i giocatori del club, sarebbe scontento e stufo delche sta tenendo da alcune settimane Robert, che ha ancora un ann di contratto con i bavaresi ma che ha manifestato l’intenzione di trasferirsi, in particolare al Barcellona. I tedeschi, però, non hanno alcuna intenzione di cedere l’attaccante, e intanto isembrano schierarsi contro il polacco. SportFace.

Pubblicità

GiovaAlbanese : La #Juventus sul profilo @JuventusFCWomen pare stia annunciando un colpo di #calciomercato. L'identikit sembra quel… - FCLugano1908 : ?? Benvenuto Lukas Mai! ?? Siamo felici di annunciare che il giocatore, proveniente dal Bayern Monaco, ha firmato un… - DiMarzio : .@FCBayern, pronta offerta per #Mané del @LFC: le cifre - sportface2016 : #BayernMonaco, media inglesi: lo spogliatoio è stufo del comportamento di #Lewandowski - sololaromait : Nella giornata di ieri la Roma Femminile ha ufficializzato l’arrivo del difensore Carina Wenninger in prestito annu… -

Così ha parlato in conferenza stampa l'amministratore delegato del, Oliver Kahn, a proposito dell'attaccante polacco cercato da diverse squadre, in particolare dal Barcellona. ...... Mané fuori da top 10 Sadio Mané, arrivato dal Liverpool per 32 milioni di euro, è stato il grande colpo delin questo inizio di calciomercato. Nonostante la cifra spesa e il curriculum ...Secondo quanto riferisce The Athletic dall’Inghilterra, in casa Bayern Monaco lo spogliatoio, dunque i giocatori del club, sarebbe scontento e stufo del comportamento che sta tenendo da alcune settima ...“Sono felicissimo di essere qui – le sue prime parole da nuovo giocatore biancorosso – Ho sentito grande interesse da parte del club. Il campione in carica della coppa d’Africa con la casacca del Sene ...