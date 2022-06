Anzio | questionario a famiglie con disabili | Da 0 a 4 quanto ti vergogni di loro?

(Di giovedì 23 giugno 2022) Il Comune, competente per zona, ha sottoposto ai nuclei familiare di Nettuno una serie di domande che non sono passate ...

TGCOM

Il Comune, competente per zona, ha sottoposto ai nuclei familiare di Nettuno una serie di domande che non sono passate inosservate. Un questionario a dir poco imbarazzante quello che si sono trovati a compilare i cittadini di Nettuno con a carico dei familiari disabili. 'Da zero a quattro quanto ti vergogni del tuo familiare Quan ...