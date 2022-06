Alfonso Signorini | purtroppo non ce l’ha fatta | i fan però ci speravano davvero

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 23 giugno 2022), non ci è riuscito, alimentando così la tristezza dei fan, speranzosi che il loro sogno si potesse esaudire. Cos’è accaduto? Gran fermento per l’organizzazione del GF Vip 7 eè già in attivo per i casting dei futuri concorrenti, svolgentesi per tutta l’estate. Un duro e minuzioso lavoro fino ad arrivare alla data fatidica della messa in onda, prevista per il 19 settembre, com’è ormai noto.-Altranotizia (Fonte: Google)Nonostante questo,, ecco emergere una nota dolente: difatti, il conduttore non è riuscito nella sua ardua impresa, a cui ha tenuto particolarmente fino alla fine, recando profonda delusione agli appassionati del reality show. Ecco cos’è successo in ...