Acireale | fermata una persona per il duplice omicidio dei cugini Cunsolo

(Di giovedì 23 giugno 2022) . Il presunto responsabile sarebbe un proprietario terriero Su disposizione della Procura di(provincia di Catania), i militari dell’arma hanno arrestato un uomo con l’accusa di essere l’esecutore deldei. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’uomo sarebbe il proprietario del podere in cui i due, VirgilioTerranova, 29 anni, e Vito, 30 anni sono stati uccisi. Ancora non sono chiari i motivi che avrebbero indotto l’uomo a uccidere, ma secondo indiscrezioni, il proprietario terriero era esasperato dai continui furti di limoni sulla sua proprietà. Si ipotizza che l’uomo abbia colto i duea rubare i limoni e questo avrebbe scatenato in lui la furia ...

E' un agricoltore, Giuseppe Battiato, l'uomo fermato da carabinieri della compagnia di Acireale nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Catania sul duplice omicidio scoperto ieri in un fondo agricolo.