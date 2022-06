50 anni di Zidane: un eletto sul campo, vincitore seriale pure da allenatore. Nel destino la panchina della Francia (Di giovedì 23 giugno 2022) Un leader naturale in campo si riconosce da come attrae la luce, da come il gioco - tutta la dinamica del gioco - sembra appartenergli, da come... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Un leader naturale insi riconosce da come attrae la luce, da come il gioco - tutta la dinamica del gioco - sembra appartenergli, da come...

Pubblicità

gippu1 : Festeggiamo i 50 anni di #Zidane con 2'19' dalla sua più grande partita in carriera, Francia-Brasile del 1° luglio… - DiMarzio : La lunga intervista di #Zidane a @lequipe per i suoi cinquant'anni. C'è tutto: passato, presente, futuro, desideri… - RivistaUndici : «La grandezza di Zidane non si misura in numeri, gol, assist, nemmeno in Mondiali vinti. Non si spiega la magia e n… - IlMilanista9 : RT @farted94: Hakæn Cialis 4 anni di anti-calcio I monsignori a dicembre pensavano di aver preso Zidane - de_pinot : Oggi che compie gli anni, gradite il mini-thread su Zidane? -