Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi aspettano un figlio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Da tempo si parlava di una possibile gravidanza di Claudia Dionigi, ex corteggiatrice fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi. Molti fan avevano notato un pancino sospetto nelle foto della ragazza, ma lei non aveva mai commentato le voci. Almeno fino a poco fa, quando Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno pubblicato su Instagram un reel per annunciare l’arrivo di un erede. “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me…” ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 giugno 2022) Da tempo si parlava di una possibile gravidanza di, ex corteggiatrice fidanzata con l’ex tronista di. Molti fan avevano notato un pancino sospetto nelle foto della ragazza, ma lei non aveva mai commentato le voci. Almeno fino a poco fa, quandohanno pubblicato su Instagram un reel per annunciare l’arrivo di un erede. “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me…” ha scritto l’ex corteggiatrice di. “Eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che ...

