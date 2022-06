Ucraina, Draghi: “Interventi contro caro-energia e non solo” (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – “Per frenare l’aumento generale dei prezzi e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini, è essenziale agire anche sulla fonte del problema e contenere i rincari di gas ed energia, e sottolineo ‘anche’, perché i campi di intervento sono vari e non si limitano a questo e ce ne saranno anche altri”. E’ quanto ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, nella comunicazioni alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio Ue. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – “Per frenare l’aumento generale dei prezzi e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini, è essenziale agire anche sulla fonte del problema e contenere i rincari di gas ed, e sottolineo ‘anche’, perché i campi di intervento sono vari e non si limitano a questo e ce ne saranno anche altri”. E’ quanto ha detto il presidente del consiglio, Mario, nella comunicazioni alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio Ue. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

StefanoFassina : Dai grandi giornali liberal-democratici oggi apprendo che “ottenere un maggior coinvolgimento del Parlamento” per l… - GiovaQuez : Draghi: 'Recenti bombardamenti russi hanno distrutto tra i più grandi terminali agricoli dell'Ucraina. La produzion… - matteorenzi : L’Enews di oggi. Ci vediamo alle 15.30 in aula al senato per discutere di Ucraina e futuro insieme al premier Draghi - illibata : RT @carmelodipaola: #Draghi ha dichiarato che l'Italia vuole l'Ucraina in Europa. Premesso che lo può dire solo a titolo personale, ma poi… - V94Valerio : RT @FPanunzi: 'La colpa è della Russia che ha dichiarato guerra all'Ucraina': Draghi sempre molto diretto. -