Siccità, dal razionamento dell’acqua all’acquisto dei depuratori: così le Regioni si muovono per evitare la «tempesta perfetta» (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Italia sta morendo di sete. È uno scenario drammatico quello che fotografano in queste ore sindaci, assessori e presidenti di Regioni, reclamando all’unanimità lo stato d’emergenza nazionale. Manca acqua dappertutto. Fiumi ridotti a lingue di terra riarsa, laghi come pozzanghere, campi trasformati in deserti polverosi con qualche germoglio boccheggiante. Non resta che agire drasticamente per evitare una catastrofe, temuta anche dalla Comunità europea, dove il vicepresidente Frans Timmermans ha denunciato in conferenza stampa la situazione di «Siccità estrema» che riguarda proprio il nostro Paese. così, mentre comincia la riunione straordinaria della Conferenza Stato-Regioni a cui partecipa anche il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per decidere se dichiarare lo stato d’emergenza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Italia sta morendo di sete. È uno scenario drammatico quello che fotografano in queste ore sindaci, assessori e presidenti di, reclamando all’unanimità lo stato d’emergenza nazionale. Manca acqua dappertutto. Fiumi ridotti a lingue di terra riarsa, laghi come pozzanghere, campi trasformati in deserti polverosi con qualche germoglio boccheggiante. Non resta che agire drasticamente peruna catastrofe, temuta anche dalla Comunità europea, dove il vicepresidente Frans Timmermans ha denunciato in conferenza stampa la situazione di «estrema» che riguarda proprio il nostro Paese., mentre comincia la riunione straordinaria della Conferenza Stato-a cui partecipa anche il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per decidere se dichiarare lo stato d’emergenza ...

