Selezione 85 docenti e assistenti amministrativi per gruppo di supporto al PNRR: scadenza domande 4 luglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) E' indetta una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per 4 anni scolastici consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 giugno 2022) E' indetta una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per 4 anni scolastici consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, 85da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Selezione 85 docenti e assistenti amministrativi per gruppo di supporto al PNRR: scadenza domande 4 luglio - GazzettaDellaSc : Corsi abilitanti da 60 CFU con selezione in ingresso, poi concorso a cattedra. Ecco come si diventerà docenti. I co… - rielafaby : RT @orizzontescuola: Corsi abilitanti da 60 CFU con selezione in ingresso, poi concorso a cattedra. Ecco come si diventerà docenti. I conte… - orizzontescuola : Corsi abilitanti da 60 CFU con selezione in ingresso, poi concorso a cattedra. Ecco come si diventerà docenti. I co… - AttilioGugiatti : RT @rivistailmulino: 'Il concorso dei docenti universitari in Italia non esiste. Quello che si celebra è solo l’atto formale di un processo… -