Scissione M5S, Di Maio: "Scelta sofferta", con lui anche 62 parlamentari (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo l'addio di Luigi Di Maio al M5S, dichiarato ieri in una conferenza stampa in cui ha definito la sua come una "Scelta sofferta", nasce "Insieme per il futuro". Seguono il Ministro degli Esteri altri 62 parlamentari, un numero che secondo molti nei prossimi giorni crescerà. A causare la Scissione i numerosi dissapori con Conte. Intanto la Lega diventa il primo partito di maggioranza con 193 tra parlamentari e senatori, mentre il Movimento rimane a quota 165. Vicini a Di Maio anche la viceministra all'Economia Castelli, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano e Pierpaolo Sileri (Salute). Dentro il Movimento si attende invece la mossa di Grillo, mentre Conte, attuale leader, tuona: "Di Maio pensava solo ad attaccarci."

