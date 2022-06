Questo non è un missile ipersonico russo, ma una creazione digitale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il 20 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostrerebbe un missile colpire un obiettivo a terra e la conseguente esplosione. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la scena mostrerebbe un missile ipersonico russo mentre colpisce «un deposito di armi strategiche delle truppe del regime ucraino di Kiev». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video non è reale e non mostra un missile ipersonico russo colpire un obiettivo in Ucraina. Andiamo con ordine. Il video è in realtà una creazione dell’account youtube insanepatient2, creatore di effetti visivi digitali, pubblicata sulla piattaforma di condivisione video il 27 ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il 20 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostrerebbe uncolpire un obiettivo a terra e la conseguente esplosione. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la scena mostrerebbe unmentre colpisce «un deposito di armi strategiche delle truppe del regime ucraino di Kiev». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video non è reale e non mostra uncolpire un obiettivo in Ucraina. Andiamo con ordine. Il video è in realtà unadell’account youtube insanepatient2, creatore di effetti visivi digitali, pubblicata sulla piattaforma di condivisione video il 27 ...

