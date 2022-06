(Di mercoledì 22 giugno 2022) La Polizia di stato diha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, due ventenni residenti nei comuni di Terracina e Fondi, accusati, in ...

PubblicitĂ

angiuoniluigi : RT @Adnkronos: I giovani, residenti nei comuni di Terracina e Fondi, sono stati arrestati dalla polizia di #Latina. #ultimora - BinaryOptionEU : RT 'I giovani, residenti nei comuni di Terracina e Fondi, sono stati arrestati dalla polizia di #Latina. #ultimora - AnsaRomaLazio : Ordigni e odio razziale, due giovani arrestati a Latina. Divulgavano idee sulla superioritĂ dei nazisti #ANSA - lc71488535 : RT @Adnkronos: I giovani, residenti nei comuni di Terracina e Fondi, sono stati arrestati dalla polizia di #Latina. #ultimora - Adnkronos : I giovani, residenti nei comuni di Terracina e Fondi, sono stati arrestati dalla polizia di #Latina. #ultimora -

Adnkronos

... secondo quanto riferisce la Questura del capoluogo pontino, avrebbero "divulgato idee fondate sulla superiorità degli appartenenti alla ideologia nazista e fascista, nonché sentimenti di...... etnica e religiosa, in quanto avevano divulgato idee fondate sulla superiorità degli appartenenti alla ideologia nazista e fascista, nonché sentimenti dirazziale ed etnico. Ordigni, odio razziale e propaganda fascista: arrestati due 20enni La Polizia di stato di Latina ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, due ventenni residenti nei comuni di Terracina e Fondi, accusati, in concor ...Nel primo pomeriggio di ieri agenti della Digos di Latina e del Commissariato di Terracina, hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura ...