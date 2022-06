Non solo Ryanair: scioperano le compagnie aeree low cost (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quella di sabato prossimo, 25 giugno, sarà una giornata complicata per chi viaggia in aereo. Dopo lo sciopero di 24 ore indetto da di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Leggi su today (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quella di sabato prossimo, 25 giugno, sarà una giornata complicata per chi viaggia in aereo. Dopo lo sciopero di 24 ore indetto da di piloti e assistenti di volo delle

Pubblicità

reportrai3 : Che farsene allora dei 138 milioni di dosi comprate dall’Italia? Restano mesi nei frigoriferi, non solo nell’hub di… - _Nico_Piro_ : Oltre 1000 morti (forse il doppio) mi spezza il cuore constatare che si torni a parlare di Afghanistan solo grazie… - GiovaQuez : Con Granato alle spalle. 'Dovrebbe riferire in Europa non solo quello che questa maggioranza di GOVERNA aggiusta ne… - aaaaah123345 : @BenCharlies @marilisa06 Il problema non è certo il numero chiuso a medicina, di gente nelle facoltà ce n'è fin tro… - Ashmira1 : RT @LeoFabiani72: @IlariaBifarini Il fallimento ci sarà solo ed esclusivamente se le pecore trogloditi chiamate uomini / donne inizieranno… -