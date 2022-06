Pubblicità

sportface2016 : Morte #Maradona, otto rinvii a giudizio per omicidio colposo - CorSport : Morte #Maradona: in otto vanno a giudizio ?? - Luxgraph : Morte Maradona, Luque e altri 7 sanitari saranno processati - ontoxy : RT @ilriformista: Processo a 8 tra medici e infermieri accusati della morte di #Maradona, causata dalle gravi “omissioni” del personale che… - ilriformista : Processo a 8 tra medici e infermieri accusati della morte di #Maradona, causata dalle gravi “omissioni” del persona… -

Novità dal processo per ladi Diego. Il giudice di garanzia di Tigre, Orlando Diaz, ha deciso di rinviare a giudizio otto persone per ladell'ex numero 10 del Napoli , avvenuta il 25 novembre del 2020. Tra ...Otto sanitari andranno a processo con l'accusa di negligenza al termine delle indagini svolte sulladella leggenda del calcio, Diego Armando. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa France Presse. Non è stata ancora fissata la data del processo, che dovrebbe comunque tenersi a breve. ...Tra loro ci sono il neurochirurgo, la psichiatra, lo psicologo: saranno processati per omicidio semplice con dolo eventuale ...Roma, 22 giu. (askanews) - Otto sanitari andranno a processo per omicidio involontario nel caso controverso della morte del campione argentino di calcio Diego Armando Maradona. Lo riferisce oggi l ...