Moggi | «I calciatori vanno in scadenza di proposito per guadagnare di più | è un problema da risolvere»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Lucianoè intervenuto a 1Station Radio, durante il programma 1 Football Club. Di seguito, le sue dichiarazioni. «Quello deicheinè unche qualcuno deve. Ovvio che gli atleti siano proprietari delle proprie scelte, ma andare inlo fanno diper strappare migliori condizioni economiche. Questo è un veroper le società, ma è difficile da, perché a contratto scaduto ognuno è libero di andare dove vuole. L’altra faccia della medaglia è che se un calciatore non rende secondo le aspettative, la società è costretta a pagarlo per quanto pattuito. Per questo io non farei più contratti lunghi. Qui bisogna prendere provvedimenti, ma nessuno ...