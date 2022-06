Maturità 2022, il mondo iperconnesso è stata la traccia preferita dagli studenti: l’ha scelta il 21,2% di loro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli esami di Maturità sono iniziati con la tradizionale prova di italiano. Tra le sette tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione, la maggior parte degli studenti italiani ha prediletto il tema relativo al mondo digitale, tra rischi e pericoli collegati all’iperconnessione. Secondo quanto rilevato da un’indagine a campione effettuata dal ministero dell’Istruzione, la traccia tratta dal libro Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello di Vera Gheno e Bruno Mastroianni è stata svolta dal 21,2 per cento degli studenti. Le altre tracce A seguire, al 18 per cento, i maturandi italiani hanno svolto la traccia che partiva da un estratto del libro La sola colpa di essere nati di Gherardo Colombo e della senatrice a vita Liliana Segre, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli esami disono iniziati con la tradizionale prova di italiano. Tra le sette tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione, la maggior parte degliitaliani ha prediletto il tema relativo aldigitale, tra rischi e pericoli collegati all’iperconnessione. Secondo quanto rilevato da un’indagine a campione effettuata dal ministero dell’Istruzione, latratta dal libro Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello di Vera Gheno e Bruno Mastroianni èsvolta dal 21,2 per cento degli. Le altre tracce A seguire, al 18 per cento, i maturandi italiani hanno svolto lache partiva da un estratto del libro La sola colpa di essere nati di Gherardo Colombo e della senatrice a vita Liliana Segre, ...

