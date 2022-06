Maturità 2022, al via l’esame di Stato con la prima prova: ammessi il 96,2% dei candidati. E dopo la pandemia tornano gli scritti (Di mercoledì 22 giugno 2022) In tutto 13.703 commissioni d’esame, 27.319 classi coinvolte e oltre 500mila studenti: oggi al via la Maturità che torna all’era pre-covid con mascherine solo raccomandate. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da commissari interni. La sessione d’esame inizia alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano, predisposta su base nazionale. Sarà possibile svolgerla in sei ore, usando il vocabolario di Italiano. Secondo i primi dati resi noti dal ministero dell’Istruzione, ha ottenuto l’ammissione il 96,2% delle candidate e dei candidati. I migliori sono gli studenti veneti, con il 97,2% degli ammessi. È andata peggio di tutti invece ai ragazzi sardi: solo il 91,7% è Stato ammesso alle prove che inizieranno domani. LE PROVE – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) In tutto 13.703 commissioni d’esame, 27.319 classi coinvolte e oltre 500mila studenti: oggi al via lache torna all’era pre-covid con mascherine solo raccomandate. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da commissari interni. La sessione d’esame inizia alle 8.30, con lascritta di italiano, predisposta su base nazionale. Sarà possibile svolgerla in sei ore, usando il vocabolario di Italiano. Secondo i primi dati resi noti dal ministero dell’Istruzione, ha ottenuto l’ammissione il 96,2% delle candidate e dei. I migliori sono gli studenti veneti, con il 97,2% degli. È andata peggio di tutti invece ai ragazzi sardi: solo il 91,7% èammesso alle prove che inizieranno domani. LE PROVE – ...

