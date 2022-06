LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Alessandro Miressi ottavo nei 100 sl di Popovici. Francesca Fangio in finale nei 200 rana (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 19.51: Questi i finalisti dei 200 dorso uomini: Murphy, Williams, Greenbank, tomac, Telegdy, Casas, Mityukov, Kovacs 19.49: Rimonta vincente dello statunitense Murphy con 1’55?43, secondo il francese Tomac con 1’56?52, terzo l’ungherese Telegdy con 1’56?80, quarto lo statunitense Casas con 1’56?90 19.44: Al via la seconda semifinale dei 200 dorso con Cejka (Cze), Lee (Kor), Tomac (Fra), Casas (Usa), Murphy (Usa), Telegdy (Hun), Larkin (Aus), Gonzalez (Esp) 19.42: Il britannico Williams vince la prima semifinale dei 200 dorso con 1’56?17, secondo posto per il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI19.51: Questi i finalisti dei 200 dorso uomini: Murphy, Williams, Greenbank, tomac, Telegdy, Casas, Mityukov, Kovacs 19.49: Rimonta vincente dello statunitense Murphy con 1’55?43, secondo il francese Tomac con 1’56?52, terzo l’ungherese Telegdy con 1’56?80, quarto lo statunitense Casas con 1’56?90 19.44: Al via la seconda semidei 200 dorso con Cejka (Cze), Lee (Kor), Tomac (Fra), Casas (Usa), Murphy (Usa), Telegdy (Hun), Larkin (Aus), Gonzalez (Esp) 19.42: Il britannico Williams vince la prima semidei 200 dorso con 1’56?17, secondo posto per il ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: Alexandri in testa dopo sette atlete tra poco Cerruti - #Nuoto… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Francesca Fangio vola in semifinale! Lamberti e Tarantino out in batteria - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: bene Fangio nei 200 rana. Dalle 18.00 le finali con Miressi - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia quinta nel preliminare del libero a squadre, alle 16:00 in g… - Quotidianinet : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi, argento con rammarico. Paltrinieri quarto, Miressi in finale nei… -