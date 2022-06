La lista del Copasir che non è del Copasir (Di mercoledì 22 giugno 2022) Più soggetti tra quelli citati nella ormai “famosa” lista del Copasir ci hanno citato nei giorni scorsi, sostenendo che non ci hanno visto fare un puntuale debunking dei fatti. In realtà noi avevamo fatto qualcosa, o meglio avevamo fatto l’unica cosa sensata, ovvero avevamo dato voce sui social a chi è il vero autore dei dati su cui si basava l’articolo del Corriere della Sera, ovvero l’amico Alex Orlowski. Come chiunque può verificare da questo tweet datato 12 giugno 2022: .@alex orlowski spiega la questione “Corriere e Copasir” e crediamo sia la persona giusta visto che quella fantomatica lista deriva da una sua ricerca. Peccato vedere quanti non han capito una fava, giornalisti e senatori inclusi. https://t.co/0fbnAgMOTN — BufaleUnTantoAlChilo (@butacit) June 12, 2022 Quindi ... Leggi su butac (Di mercoledì 22 giugno 2022) Più soggetti tra quelli citati nella ormai “famosa”delci hanno citato nei giorni scorsi, sostenendo che non ci hanno visto fare un puntuale debunking dei fatti. In realtà noi avevamo fatto qualcosa, o meglio avevamo fatto l’unica cosa sensata, ovvero avevamo dato voce sui social a chi è il vero autore dei dati su cui si basava l’articolo del Corriere della Sera, ovvero l’amico Alex Orlowski. Come chiunque può verificare da questo tweet datato 12 giugno 2022: .@alex orlowski spiega la questione “Corriere e” e crediamo sia la persona giusta visto che quella fantomaticaderiva da una sua ricerca. Peccato vedere quanti non han capito una fava, giornalisti e senatori inclusi. https://t.co/0fbnAgMOTN — BufaleUnTantoAlChilo (@butacit) June 12, 2022 Quindi ...

Pubblicità

Rinaldi_euro : Visto che ricevo molte richieste sull’esito delle votazioni di giovedì 16 scorso in Commissione LIBE sulla proroga… - RaphaelRaduzzi : Da oggi sul sito del governo tedesco potrete trovare la (corposa) lista di armamenti mandati in Ucraina. In Italia… - dellorco85 : Da oggi, 21 giugno, sul sito ufficiale del governo tedesco è disponibile una lista degli armamenti che la #Germania… - emillyele : RT @RaphaelRaduzzi: Da oggi sul sito del governo tedesco potrete trovare la (corposa) lista di armamenti mandati in Ucraina. In Italia inve… - _bufale_ : La lista del Copasir che non è del Copasir -