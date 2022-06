Kate Bush è una grande ispirazione per Stranger Things 4 (ben oltre Running Up that Hill) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il legame tra Kate Bush e Stranger Things potrebbe essere più profondo di quanto si possa immaginare. La scorsa settimana, l'icona britannica si è aggiudicata per la seconda volta il primo posto nelle classifiche del Regno Unito dopo che la serie di Netflix ha riportato l'hit Running Up that Hill sulla cresta dell'onda nella cultura pop britannica. Come hanno fatto notare alcuni fan sui social media, il brillante utilizzo del suo successo del 1985 da parte della serie non è, però, l'unica cosa che hanno in comune. Nel 1986, Kate Bush ha realizzato un video musicale per la sua canzone Experiment IV che assomiglia molto a Stranger Things, sia per la trama, sia per l'estetica. Experiment IV narra di un piano militare ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il legame trapotrebbe essere più profondo di quanto si possa immaginare. La scorsa settimana, l'icona britannica si è aggiudicata per la seconda volta il primo posto nelle classifiche del Regno Unito dopo che la serie di Netflix ha riportato l'hit Running Upsulla cresta dell'onda nella cultura pop britannica. Come hanno fatto notare alcuni fan sui social media, il brillante utilizzo del suo successo del 1985 da parte della serie non è, però, l'unica cosa che hanno in comune. Nel 1986,ha realizzato un video musicale per la sua canzone Experiment IV che assomiglia molto a, sia per la trama, sia per l'estetica. Experiment IV narra di un piano militare ...

Pubblicità

nove__primavere : ma cosa ne sa Kate bush di cosa vuol dire risuscitare ogni anno come venditti? #notteprimadegliesami - _justsonia : Che iconic la scena di stranger things con Running Up That Hill di Kate Bush. Ora capisco perché tutti sono fissati… - marvelcinemaita : Thor: Love and Thunder, Christian Bale svela che il film doveva contenere una scena di ballo con la musica di Kate - ograndecaido : Kate Bush e Vecna. #StrangerThings4 - firstbones : Ventilatore e Kate Bush ?? -